Наступает тяжелый период: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Общество и люди

В среду, 20 ноября, похолодание, пришедшее в страну в начале недели, будет распространяться по всей территории Украины за исключением, разве что, западных и южных регионов.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дневная температура составит до +2 +8 градусов, а на части западных территорий, в Одесской области и в Крыму удержится на уровне +10 +15 градусов.

«Серьезные осадки не ожидаются. Однако наступает тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, лучше бы шел дождь или снег. Восточный ветер начнет разгоняться до штормовых порывов — будьте осторожны», — предупреждает синоптик.

В Киеве 20 ноября будет облачно, с туманами и моросью. Ветер усилится днем или ближе к вечеру. Температура воздуха днем — до +5 градусов.

Наталья Диденко предупреждает, что с четверга, 21 ноября, ожидается похолодание во восточных и большинстве центральных областей — температура воздуха ночью может опуститься до -4 -10 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что после похолодания ожидается потепление, которое начнется с 23 ноября и удержится до конца последнего осеннего месяца. Материал с несколькими прогнозами разных от синоптиков «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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