Украина

Стало известно, кто в команде Зеленского отвечает за контакты с Россией

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявившая об уходе из МИД Украины, рассказала, что в команде президента Владимира Зеленского его советник Андрей Ермак коммуницирует с российской стороной.

В интервью «BIHUS info» она пояснила, кто в Украине и какие вопросы курирует во внешней политике.

Так, по ее словам, контактами с европейскими политиками, официальными переговорами, реакцией или последовательностью действий занимается глава МИД Вадим Пристайко. А Андрей Ермак — российским направлением. «Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по «нормандскому формату», — отметила она. При этом, отвечая на вопрос, кто из этих двоих людей более определяющий в политике, Елена Зеркаль сказала, что это — президент Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты программы «Схемы» выяснили, что Андрей Ермак имеет бизнес-связи с правящей верхушкой России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter