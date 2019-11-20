24.10 / 24.33 26.57 / 26.95
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно, кто в команде Зеленского отвечает за контакты с Россией

12:29 20 ноября 2019 379
Кремль
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявившая об уходе из МИД Украины, рассказала, что в команде президента Владимира Зеленского его советник Андрей Ермак коммуницирует с российской стороной.

В интервью «BIHUS info» она пояснила, кто в Украине и какие вопросы курирует во внешней политике.

Так, по ее словам, контактами с европейскими политиками, официальными переговорами, реакцией или последовательностью действий занимается глава МИД Вадим Пристайко. А Андрей Ермак — российским направлением. «Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по «нормандскому формату», — отметила она. При этом, отвечая на вопрос, кто из этих двоих людей более определяющий в политике, Елена Зеркаль сказала, что это — президент Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты программы «Схемы» выяснили, что Андрей Ермак имеет бизнес-связи с правящей верхушкой России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер