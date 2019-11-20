24.10 / 24.32 26.57 / 26.94
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Послы G7 сделали важное заявление о новом соглашении Украины с МВФ

12:37 20 ноября 2019 204
Встреча с миссией МВФ
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 20 ноября, послы стран G7 (Большой семерки) встретились с представителями миссии Международного валютного фонда которая работает в Киеве. Об этом группа послов сообщила в своем Twitter.

Дипломаты выразили полную поддержку заключению Украиной соглашения с МВФ, которое принесет долговременную пользу стране.

«G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которое принесет долговременную пользу Украине», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Украина полностью выполнила требования МВФ о создании рынка земли (Рада приняла законопроект пока в первом чтении) и возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер