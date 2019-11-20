Украина

Послы G7 сделали важное заявление о новом соглашении Украины с МВФ

В среду, 20 ноября, послы стран G7 (Большой семерки) встретились с представителями миссии Международного валютного фонда которая работает в Киеве. Об этом группа послов сообщила в своем Twitter.

Дипломаты выразили полную поддержку заключению Украиной соглашения с МВФ, которое принесет долговременную пользу стране.

«G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которое принесет долговременную пользу Украине», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Украина полностью выполнила требования МВФ о создании рынка земли (Рада приняла законопроект пока в первом чтении) и возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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