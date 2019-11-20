Украина

Боевики устроили взрывы на участке разведения войск: что происходит у Петровского

На Донбассе на участке разведения войск у Петровского, где саперы ГосЧС проводят разминирование территории, боевики устроили несколько взрывов.

Как сообщили в штабе Объединенных сил, международные наблюдатели из СММ ОБСЕ 18 ноября зафиксировали около населенного пункта Петровское с десяток саперов, прибывших с временно неподконтрольных территорий.

«18 ноября, ведя наблюдение примерно в 2 км к северу от н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали и видели один взрыв (по оценке, контролируемый подрыв в пределах участка разведения), а через две минуты слышали еще 10 взрывов, оцененных как разрывы снарядов, и видели дым (по оценке, в пределах участка разведения)», — цитируют в штабе отчет СММ ОБСЕ.

Сообщается, что по данным наблюдателей украинской стороны СЦКК обстрелов на участке разведения № 3 течение 18−19 ноября 2019 не зафиксировано.

«Можно констатировать, что 10 взрывов, которые были оценены СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкциановано, без уведомления СММ ОБСЕ, провели так называемые „подразделения МЧС“ оккупационной власти. Как правило, такие действия российскими оккупантами проводятся для создания соответствующей картинки для пропагандистских ресурсов ОРДЛО и Российской Федерации», — сообщили в штабе ООС .

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разведение войск у населенного пункта Петровское завершилось 11 ноября, после чего саперы начали обследовать территории.

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