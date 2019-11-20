24.10 / 24.33 26.57 / 26.95
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боевики устроили взрывы на участке разведения войск: что происходит у Петровского

12:50 20 ноября 2019 164
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе на участке разведения войск у Петровского, где саперы ГосЧС проводят разминирование территории, боевики устроили несколько взрывов.

Как сообщили в штабе Объединенных сил, международные наблюдатели из СММ ОБСЕ 18 ноября зафиксировали около населенного пункта Петровское с десяток саперов, прибывших с временно неподконтрольных территорий.

«18 ноября, ведя наблюдение примерно в 2 км к северу от н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали и видели один взрыв (по оценке, контролируемый подрыв в пределах участка разведения), а через две минуты слышали еще 10 взрывов, оцененных как разрывы снарядов, и видели дым (по оценке, в пределах участка разведения)», — цитируют в штабе отчет СММ ОБСЕ.

Сообщается, что по данным наблюдателей украинской стороны СЦКК обстрелов на участке разведения № 3 течение 18−19 ноября 2019 не зафиксировано.

«Можно констатировать, что 10 взрывов, которые были оценены СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкциановано, без уведомления СММ ОБСЕ, провели так называемые „подразделения МЧС“ оккупационной власти. Как правило, такие действия российскими оккупантами проводятся для создания соответствующей картинки для пропагандистских ресурсов ОРДЛО и Российской Федерации», — сообщили в штабе ООС .

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разведение войск у населенного пункта Петровское завершилось 11 ноября, после чего саперы начали обследовать территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер