24.18 / 24.42 26.54 / 26.94
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Петровском проходит разминирование: в сети показали фото смертельных находок

12:54 14 ноября 2019 179
минер
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Донецкой области на линии Богдановка — Петровское завершился отвод войск, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 15:30 13 ноября на площади 0.7 га было изъято и уничтожено 6 взрывоопасных предметов.

В операции были задействованы 20 человек личного состава и 8 единиц техники.

Напомним, разведение войск на участке Богдановка — Петровское началось в субботу, 9 ноября. Участок разведения № 3 покинули 42 украинских военнослужащих, забрав три боевые бронемашины и 48 единиц стрелкового оружия. ВСУ отошли на километр от линии разграничения. Дальнейшие отходы армии не планируются из-за сложных погодных условий и невозможности подготовить новые позиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Заворотнюк

Не как с Фриске: коллега Чернышева рассказал о болезни Заворотнюк

Принц Уильям

Принц Уильям вышел в свет в зеленом бархате и раскрыл секрет Кейт Миддлтон (фото)

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер