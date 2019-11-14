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В Петровском проходит разминирование: в сети показали фото смертельных находок
После того, как в Донецкой области на линии Богдановка — Петровское завершился отвод войск, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 15:30 13 ноября на площади 0.7 га было изъято и уничтожено 6 взрывоопасных предметов.
В операции были задействованы 20 человек личного состава и 8 единиц техники.
Напомним, разведение войск на участке Богдановка — Петровское началось в субботу, 9 ноября. Участок разведения № 3 покинули 42 украинских военнослужащих, забрав три боевые бронемашины и 48 единиц стрелкового оружия. ВСУ отошли на километр от линии разграничения. Дальнейшие отходы армии не планируются из-за сложных погодных условий и невозможности подготовить новые позиции.
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