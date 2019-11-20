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Кровавое ДТП в Одессе: военнослужащий на своем авто на большой скорости врезался в дерево (фото)
В ночь на среду, 20 ноября, в центре Одессы — рядом со зданием областной администрации — произошло серьезное ДТП: управлявший автомобилем военный на большой скорости врезался в дерево.
«Водитель Toyota Сamry двигался по проспекту Шевченко со стороны улицы Пироговской в направлении проспекта Гагарина. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в дерево», — сообщили в управлении патрульной полиции.
Находившийся в салоне авто пассажир получил тяжелые травмы и госпитализирован. У автомобиля — значительные механические повреждения. На месте аварии работали следователи.
Как стало известно, за рулем иномарки был майор медицинской службы, направлявшийся с работы в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (это медучреждение располагается по улице Пироговской).
После появления информации от правоохранителей командование названного медцентра сделало официальное заявление. Акцентируя внимание на постоянной работе с личным составом для искоренения случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, военные медики отмечают, что их коллега грубо нарушил законодательство Украины:
«Майор медицинской службы Мезей В. И. 20 ноября нарушил ПДД, совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Коллектив и руководящий состав ВМКЦ Южного региона осуждает преступный проступок майора медслужбы Мезей В. И. и ходатайствует перед высшим руководством Вооруженных Сил Украины о его увольнении с военной службы».
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