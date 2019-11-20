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Ани Лорак показала округлившийся животик (фото, видео)
Популярную певицу Ани Лорак, которую раскритиковали за объемный молодежный наряд, заподозрили в беременности. Каролина опубликовала в Instagram нарезку концертного видео из завершившегося по городам России гастрольного тура. В нем певица в разных нарядах выступает на сцене. Некоторые костюмы подчеркнули округлившиеся формы певицы. Поклонники в комментариях отмечают, что она заметно поправилась, и рассмотрели округлившийся животик.
Поклонники предполагают, что Каролина ждет второго ребенка. А почему бы и нет? После развода певица встретила новую любовь и счастлива в отношениях с молодым саунд продюсером Егором Глебом.
Также поклонники отмечают, что на фото, которые Ани Лорак побликует в сети, выглядит она идеально, демонстрируя кубики пресса. А вот живое видео выдает певицу. Кроме того, в последнее время Каролина все чаще появляется в объемных нарядах.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пока Ани Лорак колесила с гастролями, бывший муж Мурат Налчаджиоглу проводил время с их дочерью Софией.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..