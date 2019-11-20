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Украина

Призывал к террактам в День достоинства и свободы: на Днепропетровщине задержали завербованного Россией провокатора

14:31 20 ноября 2019 38
Задержание СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области СБУ задержала провокатора, который получал деньги от российских кураторов и призывал к терактам 21 ноября — в День достоинства и свободы. Ранее в Полтаве задержали провокатора, готовившего столкновения на этнической почве.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, задержанный — житель города Каменское, завербованный представителем информационной группы «Сапфир», которую создало ГУ Генштаба ВС РФ.

«Действуя по заданию вражеской спецслужбы, мужчина писал посты в соцсетях, притворяясь ярым проукраинским активистом. На сотрудничество согласился якобы по идеологическим соображениям, но это не мешало ему получать деньги от кураторов из России. Мишенями манипулятора были админздания в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе», — говорится в сообщении СБУ.

В украинской спецслужбе уточнили, что действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне памяти погибших во время Революции достоинства, а российские массмедиа должны были сразу подхватить сюжеты об «украинском терроре».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области спецслужба задержала одного из ключевых руководителей террористов «Исламского государства» — гражданина Грузии, которого называли «Аль Бара Шишани». Летом 2018 года он въехал в Украину по поддельному паспорту и легализовался на территории нашей страны.

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