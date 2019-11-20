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Сивохо призвал извиниться перед жителями ОРДЛО: известный переселенец дал жесткий ответ
Украинцы не должны просить прощения у жителей Донбасса, которые стали на сторону оккупантов, — так ответил переселенец из Донецка, журналист Кирилл Сазонов советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо. Об этом сообщает «Обозреватель».
«За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения», — заявил Сивохо, сообщает Укринформ.
С этим категорически не согласен переселенец Кирилл Сазонов: «То, что предлагает Сивохо — смена риторики, извиниться, простить, забыть… Он в самом деле думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали? Это не простится — ни через год, ни через два, ни через пять».
По мнению Сазонова, «для тех, кто встал на сторону сепаров, коллаборационистов, нужен отдельный закон — их не надо прощать, понимать, уговаривать».
Ранее сообщалось, что Сергей Сивохо не стал прикладывать руку к сердцу во время звучания гимна Украины.
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