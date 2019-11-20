Происшествия

В Одессе женщина выпала из маршрутки: жуткий момент ЧП попал на видео

В сеть выложили видео серьезного инцидента в Одессе, где 19 ноября женщина выпала из маршрутки и получила серьезные травмы.

Видео в Telegram выложил ресурс «Х…я Одесса». «Женщина получила серьезные травмы и в итоге не помнит, откуда она», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Шепетовке (Хмельницкая область) 63-летняя пассажирка на полном ходу выпала из маршрутки на проезжую часть и впала в кому. По одной из версий, это чрезвычайное происшествие произошло в тот момент, когда женщина оперлась на дверь. В полиции не исключали, что она задела ручку на дверце маршрутки, вследствие чего та открылась.

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