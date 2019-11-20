Украина

Миллион рублей за украинский паспорт: на Донбассе перекрыли канал легализации боевиков (видео)

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Жительница Донецка планировала оформлять документы за денежное вознаграждение. Для этого она собиралась воспользоваться связями в правоохранительных и контролирующих органах. Первым заказчиком стал гражданин РФ, который долгое время находился на оккупированной территории Донецкой области и сотрудничал с боевиками. За оформление документов работнику украинских правоохранительных органов был предложен 1 млн российских рублей. Первую часть суммы перечислили через почтовый сервис.

19 ноября в Славянске при получении паспорта гражданина Украины и передаче остальных денег контрразведчики СБУ задержали организатора сделки и «клиента».

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине задержали провокатора, который был завербован Россией.

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