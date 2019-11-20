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Отставки не будет: Труба отреагировал на скандальную публикацию записей прослушки
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не намерен оставлять свой пост и писать заявление об отставке в связи с опубликованными записями якобы разговоров в его кабинете в одном из Telegram-каналов. Об этом Труба сказал на брифинге в среду, 20 ноября.
Глава ведомства утверждает, что за время его работы сделано многое, в ГБР еще больше начатых дел. Поэтому он будет продолжать работать.
«За этот период времени сделано чрезвычайно много, еще больше мне нужно сделать, чтобы ГБР стало независимым органом. Госбюро расследований продолжает работать, и меня ждут в ГБР, поскольку готовятся подозрения во многих уголовных производствах», — цитирует чиновника РБК-Украина.
Отметим, во время визита в Станицу Луганскую президент Владимир Зеленский сказал, что подробно о скандале в ГБР не информирован, но обещал изучить вопрос и ответить журналистам.
Напомним, ранее в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили записи разговоров из кабинета Трубы. На этих записях он якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, «ПриватБанке» и НБУ на время визита миссии Международного валютного фонда.
Роман Труба возглавляет Государственное бюро расследований с ноября 2017 года.
В пятницу, 15 ноября, народные депутаты приняли внесенный в повестку дня законопроект об изменениях в Закон «О Государственном бюро расследований», касающихся совершенствования деятельности ГБР, попутно решив заменить и главу Госбюро расследований.
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