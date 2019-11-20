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Общество и люди

Жесткий конфуз: пассажиров приземлившегося в Киеве самолета поприветствовали с прибытием в Москву (видео)

17:27 20 ноября 2019 96
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Венгерский лоукостер WizzAir, работающий на рынке авиаперелетов в Украине, попал в пикантную ситуацию в Киеве. При приземлении в аэропорту им. Сикорского в украинской столице пилот поприветствовал пассажиров в Москве.

Инцидент произошел на борту рейса из Лондона (London Luton Airport) в Киев.

На видео слышно, как пилот после успешного приземления говорит «Леди и джентльмены, WizzAir рад приветствовать вас… (пауза) в Москве».

Но затем быстро исправляется, говоря, что компания «рада приветствовать пассажиров в Киеве». Издание РБК-Украина пишет, что самолет в Москву совершал вылет в одно и то же время, что и в Киев.

В сети появилось видео «неправильного» приземления.

Под роликом комментаторы поделились впечатлениями.

Напомним, в конце октября лоукост-авиаперевозчик Wizz Air попал в очередной скандал. Тогда десять украинцев, среди которых было семеро детей, не смогли улететь из Франкфурта в Киев, хотя у них были авиабилеты, и они прошли регистрацию на рейс. Помимо украинцев, в такой же ситуации оказались еще около тридцати пассажиров. Все они по непонятным причинам не попали на рейс, хотя пришли на посадку вовремя.

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