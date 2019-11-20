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Украина

Не достоин: «слуги народа» приостановят членство насильника Иванисова в партии

19:39 20 ноября 2019 102
Роман Иванисов
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил за приостановку членства нардепа Романа Иванисова в партии и фракции. Об этом Арахамия сообщил на своей странице в Facebook.

Ситуация связана с подтвердившейся информацией о судимости Иванисова.

«Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии „Слуга народа“ и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено», — дал комментарий Арахамия.

Он также добавил, что 21 ноября в 12.00 состоится брифинг, посвященный этому вопросу.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что у народного депутата Романа Иванисова была судимость за изнасилование.

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