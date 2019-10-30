Устроила цирк: в сети показали фото ушлой воровки в Киеве

Происшествия

В Киеве в магазине в районе метро «Академгородок», который торгует мобильными телефонами, наглая воровка устроила настоящее шоу, после которого продавец не досчитался дорогого гаджета. Ранее другая мошенница украла мобильник у продавца в ТРЦ «Ocean Plaza».

Как сообщает «Киев Оперативный», женщина пришла в магазин на «Академгородке» с целью якобы продать свой старый мобильник. Пока продавец его проверял, она украла Meizu pro5, затем придумала, что у нее болит нога и стала кричать. Продавец отдал ее старый телефон. А пропажу обнаружил через некоторое время.

В сети пишут, что эта же воровка недавно украла сумка. Некоторые комментаторы считают, что полиции все эти воры знакомы, но нет желания или не хватает сил на борьбу с ними. Но не только о воровке делятся мнениями фолловеры. Есмть такие, которые считают, что такие точки, где скупают ворованные телефоны, а затем после их «реконструкции» продают новым владельцам, тоже не мешало бы прикрывать. Они находятся в таком же правовом поле, как и сама воровка.

Напомним, ранее в Киеве вычислили воровок, промышлявших в торговом центре DreamTown. Там они украли IPhone XS. Также на камеры видеонаблюдения часто попадают воры, крадущие телефоны в кафе.

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