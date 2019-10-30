- 08:45 Устроила цирк: в сети показали фото ушлой воровки в Киеве
- 08:32 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 08:29 Урезают зарплаты и агитируют ехать в Якутию: что происходит на оккупированном Донбассе
- 08:06 В Одесской области школьники заболели гепатитом "А"
- 07:50 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 07:45 Боевики устроили новые провокации: что происходит на Донбассе после разведения сил в Золотом
- 07:39 В центре Киева BMW влетела в столб и сгорела: эксклюзивные фото с места аварии
- 07:29 Солнце и "минусы": синоптики рассказали о погоде до конца рабочей недели
- 07:29 Новые тренды в маникюре: фиолетовый, бордовый, золотой
- 07:25 Когда голодать и очищать организм: лунная диета на ноябрь
- 07:19 В Украине ужесточат условия получения субсидий: к чему готовиться
- 07:03 Свитолина — Андрееску: онлайн-видеотрансляция матча итогового теннисного турнира
Устроила цирк: в сети показали фото ушлой воровки в Киеве
В Киеве в магазине в районе метро «Академгородок», который торгует мобильными телефонами, наглая воровка устроила настоящее шоу, после которого продавец не досчитался дорогого гаджета. Ранее другая мошенница украла мобильник у продавца в ТРЦ «Ocean Plaza».
Как сообщает «Киев Оперативный», женщина пришла в магазин на «Академгородке» с целью якобы продать свой старый мобильник. Пока продавец его проверял, она украла Meizu pro5, затем придумала, что у нее болит нога и стала кричать. Продавец отдал ее старый телефон. А пропажу обнаружил через некоторое время.
В сети пишут, что эта же воровка недавно украла сумка. Некоторые комментаторы считают, что полиции все эти воры знакомы, но нет желания или не хватает сил на борьбу с ними. Но не только о воровке делятся мнениями фолловеры. Есмть такие, которые считают, что такие точки, где скупают ворованные телефоны, а затем после их «реконструкции» продают новым владельцам, тоже не мешало бы прикрывать. Они находятся в таком же правовом поле, как и сама воровка.
Напомним, ранее в Киеве вычислили воровок, промышлявших в торговом центре DreamTown. Там они украли IPhone XS. Также на камеры видеонаблюдения часто попадают воры, крадущие телефоны в кафе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...