Марс в знаке Скорпиона: как себя вести и чего опасаться

Стиль жизни

20 ноября самая воинственная планета Солнечной системы — Марс — выходит из относительного мирного знака Весов и попадает в знак Скорпиона — один из самых агрессивных в зодиакальном круге. В нем Марс пробудет до 4 января 2020 года. О том, какие изменения такая взрывоопасная небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

— Не нужно обладать серьезными астрологическими знаниями, чтобы понять — соединение двух агрессивных космических субъектов самым непосредственным образом отразится на нашей жизни, — говорит Валентина. — Прежде всего, нужно сказать о том, что Скорпион — мощный мотиватор, несущий перемены и трансформации на всех уровнях нашего существования. Он может подтолкнуть людей к покорению вершин, которые до сих пор казались им недостижимыми. И в этом смысле пребывание в Скорпионе Марса — хорошее подспорье: огонь Красной планеты, как отменное космическое топливо, помогает двигаться к поставленной цели гораздо быстрее, чем это происходило бы без него. Перемены, происходящие в это время, могут быть болезненными, но в конце концов, как хирургическая операция, приведут к выздоровлению больного или — к улучшению его дел.

— Как это отразится на личностном уровне?

— Вхождение Марса в знак Скорпиона привнесет в нашу жизнь нервозность. Людей будут посещать разнообразные страхи, тревога, предчувствие ужасных и опасных событий, из-за чего на сердце может стать неспокойно. Непредвиденные события действительно могут произойти, но в большинстве случаев катастрофического характера они носить не будут. Дело в том, что Марс никогда не нападает первым, поэтому в любом неординарном происшествии в это время стоит винить только себя. Если в «отчетный период» вы сделали что-то не так, вполне возможно, что последствия не заставят себя ждать. Если же никаких грехов за собой не чувствуете — никого не обижали, в «драку» ни с кем не лезли, — то и опасаться вам особенно нечего.

Но можно посмотреть на нынешнее положение Марса и с другой точки зрения: он способен оказать посильную помощь в вопросах защиты от чужой агрессии. В данном случае он поспособствует тому, чтобы вы остановились, отдышались, успокоились, а потом продумали стратегию защиты от возможной атаки. Лучшим способом в данном случае будет перегруппироваться, а затем нанести удар с неожиданной для неприятеля стороны.

— Кому нужно быть особенно осторожным?

— Прежде всего деловым людям — руководителям высшего и среднего звена, бизнесменам, менеджерам, финансистам. Им, возможно, придется столкнуться с неожиданными переменами в устоявшемся порядке ведения дел, которые образно можно назвать правилами игры. В такой ситуации главное — не растеряться и, объективно оценив обстоятельства, по возможности приноровиться к ним. Худшее, что можно сделать в это время, это начать метаться и суетиться, пытаясь быстро исправить ситуацию, — это все равно не удастся. Все уладится постепенно, когда сможете совладать с собой и трезво взглянуть на происходящее.

— Что не желательно делать в это время?

— Не стоит приступать к воплощению в жизнь новых проектов — нельзя сказать, что они совсем не будут развиваться, но постоянные препятствия — назовем их палками в колеса — сделают их продвижение, мягко говоря, непростым и неравномерным. Поэтому, приступая к реализации планов, хорошо подумайте: возможно, стоит перенести их старт на месяц-другой.

— На что еще стоит обратить внимание?

— Существует возможность обострения отношений между людьми. Возрастет градус агрессии, увеличится количество преступлений, которые могут совершаться практически без повода — на ровном месте, просто потому что кто-то что-то не так сказал или на кого-то косо посмотрел. Единственное, что можно сделать в такой ситуации — это соблюдать максимальную осторожность: не ходить в безлюдных местах в темное время суток, не встревать в уличные конфликты. Как говорится, береженого Бог бережет.

Марс в знаке Скорпиона — это повышенный период травматизма, поэтому не стоит заниматься экстремальными видами спорта, водить машину на повышенной скорости, летать без особой необходимости. С опаской нужно ходить по улицам во время сложных погодных условий — гололеда или сильного ветра, поскольку это тоже чревато травмами.

— А что нас ждет на внешнем уровне — в окружающем мире?

— Тут важно вспомнить о том, что Скорпион для Марса — родной дом, в этом знаке он чувствует себя в своей тарелке, а значит, обладает максимальной силой. Во-первых, он может поднять на поверхность тайны, которые считались давно погребенными под слоем времени. Прежде всего это касается сексуальных скандалов, которые могут всерьез опорочить тех, кто имеет к ним отношение. Этим людям, среди которых могут быть довольно высокопоставленные лица, казалось, что все было давно, а потому забыто, но тайное почти всегда становится явным, и наш случай — как раз из таких. Так что вполне возможно, что именно в это время мир сотрясет очередной скандал, в котором будут замешаны сильные мира сего.

Отдельная тема — личная жизнь каждого из нас, которая в это время начнет просто бурлить. Вспыхнут многочисленные романы, которые будут развиваться красиво и романтично. Впрочем, не обойдется и без крайностей: в некоторых случаях чувства могут оказаться настолько сильны, что вызовут желание «стереть в порошок».

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