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Происшествия

Экстремальная погоня на улицах Львова: водителю "под кайфом" не удалось уйти от полиции (видео)

21:06 20 ноября 2019 123
машины
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове патрульные пытались остановить автомобиль BMW, который ехал по полосе для общественного транспорта на проспекте Черновола. Ранее в Ровно нетрезвый водитель въехал в автомобиль полиции и травмировал копов.

Требования об остановке водитель проигнорировал и начал убегать, при этом неоднократно подвергая опасности других участников дорожного движения.

Полицейским удалось остановить машину на улице Винницы.

как сообщили в полиции, у 31-летнего водителя обнаружили признаки наркотического опьянения. Он отказался от проверки.

На мужчину оформили админпротоколы. Автомобиль нарушителя забрал трезвый водитель. А нарушителя ожидает суд.

Напомним, ранее в Киеве патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения да еще и под действием наркотиков. Похожий случай произошел и в Виннице, где 56-летний водитель на работе находился «под кайфом».

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