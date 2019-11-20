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Экстремальная погоня на улицах Львова: водителю "под кайфом" не удалось уйти от полиции (видео)
Во Львове патрульные пытались остановить автомобиль BMW, который ехал по полосе для общественного транспорта на проспекте Черновола. Ранее в Ровно нетрезвый водитель въехал в автомобиль полиции и травмировал копов.
Требования об остановке водитель проигнорировал и начал убегать, при этом неоднократно подвергая опасности других участников дорожного движения.
Полицейским удалось остановить машину на улице Винницы.
как сообщили в полиции, у 31-летнего водителя обнаружили признаки наркотического опьянения. Он отказался от проверки.
На мужчину оформили админпротоколы. Автомобиль нарушителя забрал трезвый водитель. А нарушителя ожидает суд.
Напомним, ранее в Киеве патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения да еще и под действием наркотиков. Похожий случай произошел и в Виннице, где 56-летний водитель на работе находился «под кайфом».
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