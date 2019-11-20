Происшествия

Почти две сотни украинских туристов не могут улететь из Египта домой: что произошло

Украинские туристы, которые приобрели путевки у известного туроператора Join Up, с утра не могут вылететь из Египта в Украину. Самолет рейса 2025 авиакомпании «Буковина», который арендовала турфирма, поломался еще утром. 180 человек застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Об этом в Facebook сообщила журналист НТН Виктория Балицкая.

По ее словам, к ней обратились украинцы с просьбой помочь вылететь домой.

Пассажиров расселили в отель, кормят. Информации о том, когда их отправят в Киев, никто не сообщает. Самолет якобы пытаются отремонтировать, но пока безуспешно. Люди переживают о своей безопасности, в случае, если им предстоит лететь на отремонтированном самолете.

Напомним, у известного туроператора Join Up очень часто возникают проблемы с задержкой или отменой рейсов, особенно очевидно это было летом, во время сезона отпусков.

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