Что-то новенькое: Генпрокуратура опровергла заявление генпрокурора

Политика

Судимость депутата из фракции «Слуга народа» Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней, которую опроверг на брифинге Генпрокурор Руслан Рябошапка, не погашена. Об этом говорится на официальном сайте Генпрокуратуры.

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проверка продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно.

В связи с этим, в Генпрокуратуре попросили «не распространять соответствующую информацию».

Напомним, на сегодняшнем брифинге журналистка спросила у Генпрокурора Рябошапки, «действительно ли Иванисов отсидел за изнасилование».

«Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились», — ответил Рябошапка.

О достоверности информации Генпрокурора в соцсети написал журналист Юрий Дощатов и опубликовал скрин с сайта ГПУ.

«Думал, что инфа об опровержении ГПУ заявления Генпрокурора — фейк, однако нет — таки да… „Інформація щодо підтвердження … не є підтвердженою“. Так нам надо наводить порядок в информационном поле или как? И с кого надо начинать? С журналистов ли?», — пишет он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что народный депутат от партии «Слуга народа» Роман Иванисов, избранный в Раду в мажоритарном округе в Ровенской области, действительно отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование несовершеннолетней. Иванисов в 1996 году был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбыть в колонии успел 2,5 года.

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