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Ужасная смерть беременной женщины: собаки загрызли в лесу 27-летнюю француженку

23:41 20 ноября 2019 147
Собаки
Инф. «ФАКТОВ»

В лесу на севере Франции, которую недавно призвали более активно помогать Украине, произошла жуткая трагедия: охотничьи собаки загрызли 29-летнюю беременную женщину. Ее тело обнаружено близ городка Вилле-Котере, пишет BBC.

«У Элизы Пиларски обнаружены множественные укусы конечностей и головы», — сообщил прокурор Фредерик Трин. Вскрытие показало, что она умерла от большой кровопотери.

В связи с гибелью женщины заведено дело о непреднамеренном убийстве.

Полиция взяла образцы слюны 93 охотничьих собак в округе и проводит сравнительный анализ с образцами ДНК, оставленными на теле Пиларски. По итогам экспертизы полиция надеется установить хозяев животных, виновных в гибели женщины. Элиза Пиларски сама владела пятью собаками, их ДНК также исследуется.

Ужасная смерть беременной женщины взбудоражила общественность. Сотни человек продолжают оставлять на ее странице в «Фейсбуке» записи с выражением сожаления и возмущения случившимся.

Согласно протоколу расследования, в минувшее воскресенье Элиза Пиларски во время прогулки в лесу Рец со своими собаками позвонила своему молодому человеку и сообщила, что на нее готовится напасть стая чужих собак.

Он побежал в лес, но обнаружил ее уже мертвой. По его словам, он шел на отчаянный лай одной из собак Элизы.

«Я искал ее, увидел ее джип. Я шел по направлению к оврагу, но увидел стаю из примерно 30 собак и отошел», — рассказал Кристоф французскому каналу BFMTV. По его словам, Элиза была вся искусана, одежда на ней порвана, оголился живот — женщина была на седьмом месяце беременности.

Мужчина позвонил соседу с просьбой помочь, а тот, в свою очередь, вызвал полицию.

Во вторник газета Le Courrier Picard сообщила, что в тот день в лесу шла охота на оленя, и собаки, вероятнее всего, отбились от охотников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре подобная история произошла в Украине: в городе Полтаве бродячие собаки едва не загрызли женщину.

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