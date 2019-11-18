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Зеленский не знал о невыплатах: Трамп снова поднял вопрос финансовой помощи Украине
Президент США Дональд Трамп, который, как оказалось, таки давил на руководство Украины, решил еще раз пояснить ситуацию с финансовой поддержкой нашей страны и снова упрекнуть страны Европейского союза.
Об этом он традиционно написал в Twitter.
Трампа возмутил тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Украины Вадим Пристайко даже не почувствовали давления с его стороны, о котором утверждают его недоброжелатели.
«Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел сказали, что на них не оказывалось давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?», — написал Трамп.
Как известно, Трамп ранее в разговоре с Зеленским заявил о том, что Европа занимает мягкую позицию относительно усиления давления на РФ, и в целом США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.
В то же время пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины является «беспрецедентной». Она подчеркнула, что за 5 лет ЕС собрал для Украины крупнейший в истории блока пакет поддержки. Кроме того, спецпредставитель президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что в Европейской комиссии считают, что обвинения Трампа в недостаточной поддержке Украины Евросоюзом являются возмутительными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американский лидер Дональд Трамп обещал, а затем опубликовал стенограмму еще одного своего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 21 апреля — в день второго тура выборов в Украине.
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