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В "Слуге народа" не оказалось ни одного сотрудника
У партии «Слуга народа», затраты которой на организацию «школы молодого депутата» в Трусковце могли превысить десять миллионов гривен, совсем нет расходов на партийный аппарат.
По информации Комитета избирателей Украины, все дело в том, что, согласно отчету «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в аппарате политической партии официально не работает ни один человек — в соответствующей графе стоит «0». Отчет был составлен за третий квартал 2019 года, включающий период с июля по сентябрь. За июль-сентябрь партия потратила 240 млн. грн, из которых на зарплату — соответственно — ноль гривен.
Также у «слуг народа» нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица. Хотя, как утверждают в КИУ, согласно данным Реестра политических партий, «Слуга народа» была официально зарегистрирована 31 марта 2016 года.
В КИУ для сравнения привели данные по другим партиям: в ВО «Батьківщина» официально работает 73 человека, в «Европейской солидарности» — 46 человек, в «Голосе» — 3, в Радикальной партии Олега Ляшко — 20, в «Самопомочі» — 264, в «Украинской стратегии Гройсмана» — 3 человека
«Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда — «в конвертах», — отметили в КИУ.
Также в организации предположили, что ситуация местными отделениями политсилы может свидетельствовать о «централизованном характере управления», что «может быть попыткой тенизации партийной жизни». «Такие местные организации (без статуса юрлица. — Ред.) не способны проводить полноценную финансовую и хозяйственную деятельность из-за отсутствия счетов в банках. Однако это также облегчает жизнь партиям, которые не обязаны отчитываться о деятельности организаций без статуса юрлиц перед НАЗК», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исключенная из фракции партии «Слуга народа» Анна Скороход заявила, что народным депутатам монобольшинства, «правильно» голосующим в сессионном зале, платят зарплату в «конвертах».
Фото со странички партии в Facebook.
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