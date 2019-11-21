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Украина

В России цинично ответили на обвинения в разворовывании украинских кораблей

10:43 21 ноября 2019 718
Катер «Бердянск»
Инф. «ФАКТОВ»

В России, которая вернула Украине незаконно захваченные осенью 2018 года военные корабли в разграбленном виде, цинично заявили, что это — «проблема» украинской стороны.

Так, российская пресса распространила заявление Центра общественных связей ФСБ, в котором говорится, что состояние кораблей было нормальным и «с исправной сантехникой». Мол, все зафиксировано в документах и на видео. «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела „угробить“ суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — заявили в ФСБ.

Тем временем экс-военный прокурор Анатолий Матиос в соцсетях показал документ, свидетельствующий о состоянии украинский кораблей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из украинских моряков — член экипажа катера «Бердянск» Андрей Эйдер — рассказал, что с корабля исчезли его личные вещи, в частности, бывшее в употреблении нижнее белье.

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