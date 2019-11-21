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Россияне украли даже старые трусы: моряк рассказал о состоянии возвращенных кораблей
Россияне, вернувшие Украине захваченные у берегов аннексированного Крыма катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу, не только демонтировали оборудование, плафоны и унитазы, но и забрали вещи украинских моряков.
Оккупантов, к примеру, чем-то заинтересовало нижнее белье одного из членов экипажа «Бердянска» — Андрея Эйдера. Военнослужащий в соцсетях выразил удивление пропажей бывших в употреблении… трусов: «У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении труселя? Вот этого никогда не пойму».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских кораблей, которые вернули из российского плена, понадобится три месяца.
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