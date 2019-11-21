24.07 / 24.35 26.52 / 26.98
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россияне украли даже старые трусы: моряк рассказал о состоянии возвращенных кораблей

9:08 21 ноября 2019 278
Корабли ВМС ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Россияне, вернувшие Украине захваченные у берегов аннексированного Крыма катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу, не только демонтировали оборудование, плафоны и унитазы, но и забрали вещи украинских моряков.

Оккупантов, к примеру, чем-то заинтересовало нижнее белье одного из членов экипажа «Бердянска» — Андрея Эйдера. Военнослужащий в соцсетях выразил удивление пропажей бывших в употреблении… трусов: «У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении труселя? Вот этого никогда не пойму».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских кораблей, которые вернули из российского плена, понадобится три месяца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Крыса

Страшнее крысы зверя нет: грызун пробрался в дом и вступил в схватку с котом и собакой (видео)

Заворотнюк

«Заворотнюк час назад умерла»: семья актрисы обнародовала скандальную переписку (фото)

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер