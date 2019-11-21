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Шоу-бизнес

«На танцах нужно молчать»: Владимир Остапчук впервые прокомментировал вылет из популярного шоу

11:01 21 ноября 2019 73
Владимир Остапчук
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После неожиданного вылета из «Танців з зірками» всего за шаг до финала Владимир Остапчук несколько дней выдержал паузу. Телеведущий прервал молчание, опубликовав в Instagram пост, в котором впервые прокомментировал результаты полуфинала и их с Илоной Гвоздевой уход из шоу.

«Спасибо за то, что мои знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация не пригодились никак. На танцах нужно молчать, и это крутой вызов: за три месяца я таки стал #Вовабальник», — написал Остапчук.

Он благодарил команду проекта, группу поддержки, родителей, бывшую жену и детей. Не забыл и о партнерше.

«Спасибо @ilonagvozdeva за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь Человеком, а потом уже танцором», — написал Остапчук и признался, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Илона Гвоздева раскрыла шокирующие подробности творческого тандема с Остапчуком. Танцовщица считает, что они вылетели, потому что Вова, так сильно хотел кубок, что расслабился, слишком был зациклен на себе, во время номера он чуть не уронил партнершу.

Как прошел минувший драматичный эфир, подробности и все номера, смотрите здесь.

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