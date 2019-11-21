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До -12 градусов: синоптик рассказала, в каких областях будет холоднее всего
В пятницу, 22 ноября, в Украине сохраниться холодная и ветреная погода.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, ночью на востоке страны ожидаются серьезные морозы — от -5 до -12 градусов. Без ночных заморозков будет в Закарпатье, где ожидается до +6 градусов. В целом, в западных областях ночью ожидается около нуля градусов. На остальной территории прогнозируется -1−7 градусов.
Днем 22 ноября — от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В восточных областях — местами до -5 градусов. В западных регионах от +1 до +5 градусов, в Закарпатье — до +10 градусов.
По прогнозам синоптика, осадки не ожидаются — возможна лишь мелкая морось. Ветер будет по-прежнему сильным, особенно на юго-востоке страны.
В Киеве 22 ноября ночью -4−7 градусов, днем — около нуля.
«Относительное потепление с осадками, ориентировочно, предполагается с 28-го ноября», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 21 ноября, в День достоинства и свободы, вечером вероятны заморозки до -4 градусов и сильный ветер.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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