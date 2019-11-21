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Известный телеведущий шокировал признанием о разводе
Известный телеведущий Григорий Герман, который ранее поделился с «ФАКТАМИ» рецептом вкусного блюда с рисом, шокировал признанием о разводе. Ведущий канала «Украина» впервые поделился драматичной семейной историей. Григорий признался, что его предала любимая женщина.
«Ее звали Айя, по профессии она киновед. Мне кажется, это как раз та ситуация, когда я любил ее, а она любила только себя. Дело в том, что я это понял уже после того, как наш брак развалился», — откровенно рассказал Герман в программе «Зірковий шлях».
Его брак продлился девять лет, Айя сама стала инициатором развода. Григорий не скрывает, что болезненно переживал разрыв.
«Я чувствовал пустоту, обиду, боль, горечь, какие-то временные иллюзии, что все можно вернуть, желание все вернуть. А уже потом нежелание все возвращать и апатию. Причем она никак не объяснила свое желание — просто ушла. Однажды она сказала, что едет к подружке. Уже потом я выяснил, что не к подружке», — рассказал Герман.
Только через три года он избавился от мучительных переживаний и встретил новую любовь. Сейчас, он счастлив, что все сложилось именно так.
«Если бы у меня не было всей предыдущей истории, всех моих любовных связей, я бы, Бог его знает, как подошел к главной женщине в моей жизни», — поделился Григорий Герман.
С женой Ириной Фроловой они являются коллегами, она ведет программу «Місія: краса». Когда-то они вместе вели утреннее шоу, а когда его закрыли, Григорий понял, что не представляет своей жизни без Ирины. Телеведущие счастливы в браке и воспитывают сыновей Даниила и Луку.
Ранее о разводе неожиданно заявил телеведущий Владимир Остапчук. Сейчас также обсуждают скандальный развод Лолиты Милявской с пятым мужем Дмитрием Ивановым.
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