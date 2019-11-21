Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

Шоу-бизнес

После скандала со взломом электронной почты и соцсетей пока еще законный муж Лолиты Милявской нанес ответный удар. Дмитрий Иванов впервые рассказал о любовнице и показал, как живет с новой пассией, 37-летней Ольгой Кулиевой. Тренер по сквошу выдвинул свою версию развода в откровенном интервью главному сплетнику страны Андрею Малахову в программе «Прямой эфир».

Вместе с новой возлюбленной они снимают элитные апартаменты в центры Москвы. Дмитрий учит игре сквош, Ольга владеет косметологическим салоном. Дома они любят собираться с друзьями.

«Небольшая у нас квартира, но компактная, уютная. Иногда у нас здесь шумно и весело. Мы пьем чай, кофе, периодически можем позволить себе какие-то крепкие напитки, но это нормально. Соседи, правда, иногда постукивают, но мы стараемся не нарушать режим», — рассказал Иванов.

Он утверждает, что с Ольгой, которая как и он родом из Беларуси, дружит давно, а сблизились они в последнее время, после того, как расстался с Лолитой.

«Мы дружим давно. Когда мы познакомились, Ольга была в отношениях. Только после того, как Лола сказала, что мы расходимся, мы с Ольгой стали созваниваться. Первая наша встреча была на свадьбе общих друзей», — настаивает Дмитрий.

Он утверждает, что Ольга не является причиной развода. Говорит, что их с Милявской отношения исчерпали себя. В последнее время они жили, как соседи. Лолита была слишком занята карьерой и гастролями. Она не хотела менять привычный уклад жизни, не хотела заводить общих детей.



.

«Надо было менять и быт, и работу, наверное, как-то перестраиваться. Лоле это совсем сложно сделать», — сказал Иванов. Возможно, их брак мог спасти общий ребенок, но Лолита категорически не хотела детей.

Напомним, вокруг развода разгорелся громкий скандал. Теперь грязное белье звездного семейства стало достоянием общественности. Личная переписка Иванова попала в сеть. Оказалось, это дело рук Лолиты. Дмитрий написал заявление в полицию, разъяренная жена в ответ обещала упечь его за решетку, обзывает благоверного последними словами и даже демонстративно растерзала ковер, подаренный им.

Стоит отметить, что Дмитрий ведет более сдержанно.

Свою правду о Дмитрие и жизни с ним Лолита Милявская изложила Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter