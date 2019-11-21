- 13:32 Украина будет обязана вернуть свои корабли России, если Кремль этого потребует
- 13:27 Щелкунчики и звездное небо: как будет выглядеть главная елка Украины
- 13:00 Потерять голову от любви: олень, который решил спариться со статуей оленихи, пережил шок
- 12:56 Стало стыдно: Стефанчук решил вернуть деньги за аренду квартиры у тещи
- 12:50 В «Борисполе» застряли 300 туристов — не могут улететь в Дубай: что происходит
- 12:46 Звездный российский хоккеист разбил в кровь лицо арбитру
- 12:36 Прокурор Кулик вне закона и прикрывается бурной работой, — политический эксперт
- 12:30 "Подарок" на Михаила: мэру Львова Садовому сообщили о подозрении
- 12:21 Еще одно «новое лицо»: СМИ рассказали, кто может стать главой КГГА
- 12:20 Импорт электроэнергии из РФ оставит без работы украинских шахтеров и энергетиков, — профсоюз горняков Донбасса
- 12:17 Джамала впечатлила мощным клипом «Ціна правди»
- 12:12 В сети нашли кошку — двойника Чарли Чаплина
Украина будет обязана вернуть свои корабли России, если Кремль этого потребует
Катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», которые Россия передала Украине в разграбленном состоянии, остаются вещественными доказательствами в деле, возбужденном в РФ, и могут быть затребованы обратно.
Такую точку зрения в комментарии «Информационному сопротивлению» высказал известный адвокат Николай Полозов. «По российским законам, вещественные доказательства передаются на ответственное хранение. То есть потенциально российские власти в случае, если следователь или суд затребуют эти вещественные доказательства, могут их затребовать обратно», — отметил он и добавил, что если Украина откажется это сделать, то россияне «побегут в Международный трибунал говорить, какие нехорошие украинцы».
Николай Полозов не взялся объяснить причину того, что россияне полностью разграбили корабли, демонтировав гальюны и розетки. По его словам, украинская сторона должна провести экспертизу, оценить ущерб и предъявить России претензию.
«21 ноября в Гааге состоится судебное заседание, на котором будет разрешаться ряд процессуальных вопросов. Конечно, все эти обстоятельства разграбления кораблей, безусловно, должны быть представлены в международном арбитраже трибунала ООН и впоследствии, когда речь зайдет о компенсации, расчет должен производиться исходя из фактически нанесенного ущерба», — добавил адвокат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», автогонщик и волонтер Алексей Мочанов выложил в сеть фотографии, сделанные внутри одного из разграбленных россиянами катеров ВМС ВС Украины, назвав это «российским тюнингом».
Фото со странички ВМС ВСУ в Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт