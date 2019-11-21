Украина

Украина будет обязана вернуть свои корабли России, если Кремль этого потребует

Катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», которые Россия передала Украине в разграбленном состоянии, остаются вещественными доказательствами в деле, возбужденном в РФ, и могут быть затребованы обратно.

Такую точку зрения в комментарии «Информационному сопротивлению» высказал известный адвокат Николай Полозов. «По российским законам, вещественные доказательства передаются на ответственное хранение. То есть потенциально российские власти в случае, если следователь или суд затребуют эти вещественные доказательства, могут их затребовать обратно», — отметил он и добавил, что если Украина откажется это сделать, то россияне «побегут в Международный трибунал говорить, какие нехорошие украинцы».

Николай Полозов не взялся объяснить причину того, что россияне полностью разграбили корабли, демонтировав гальюны и розетки. По его словам, украинская сторона должна провести экспертизу, оценить ущерб и предъявить России претензию.

«21 ноября в Гааге состоится судебное заседание, на котором будет разрешаться ряд процессуальных вопросов. Конечно, все эти обстоятельства разграбления кораблей, безусловно, должны быть представлены в международном арбитраже трибунала ООН и впоследствии, когда речь зайдет о компенсации, расчет должен производиться исходя из фактически нанесенного ущерба», — добавил адвокат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», автогонщик и волонтер Алексей Мочанов выложил в сеть фотографии, сделанные внутри одного из разграбленных россиянами катеров ВМС ВС Украины, назвав это «российским тюнингом».

Фото со странички ВМС ВСУ в Facebook.



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