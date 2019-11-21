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Украина

"Тюнинг по-русски": в сеть выложили фото с разграбленного катера ВМС

12:00 21 ноября 2019 558
Катер «Никополь»
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как российская ФСБ цинично заявила, что катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» передали украинской стороне в «нормальном» состоянии, в сеть выложили фотографии, опровергающие слова спецслужбы РФ.

«О наших корабликах. И их истерзанном внутреннем мире. Просто несколько фоток „российского тюнинга“ от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды», — так прокомментировал фоторепортаж известный автогонщик, волонтер и журналист Алексей Мочанов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко пообещал показать всему миру «варварское отношение россиян ко всему».

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