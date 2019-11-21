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В Киеве вынесли приговор молодчикам, зверски убившим юношу из-за телефона: подробности
Объявлен обвинительный приговор двум мужчинам, которые совершили разбойное нападение на несовершеннолетнего парня. Этой осенью столицу потрясло убийство 16-летней девушки. О судебном процессе сообщает Прокуратура Киева.
Преступление было совершено в сентябре 2018 года возле парка имени Тараса Шевченко. Двое злоумышленников увидели несовершеннолетнего парня с мобильным телефоном в руках и устроили за ним слежку. Выбрав удобный момент, молодчики подошли к юноше и выхватили у него из рук телефон. Затем подростка избили, в том числе ногами по голове, забрали его карманные деньги и скрылись с места преступления.
От полученных травм 17-летний парень скончался в больнице.
Голосеевский районный суд Киева назначил преступникам наказание в виде 10 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют загадочную гибель подростка в Прилуках.
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