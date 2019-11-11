Поезд подростка не сбивал: новые подробности загадочной гибели Дениса Чаленко в Прилуках

Происшествия

В Прилуках Черниговской области разразился общественный протест из-за смерти 14-летнего подростка Дениса Чаленко. Три дня возмущенные бездействием полиции люди стояли под зданием местного райотдела, жгли шины и требовали справедливого расследования. Дениса Чаленко нашли лежащим между рельсами 29 октября. В полиции сказали, что мальчика сбил поезд. Якобы он шел в наушниках по железнодорожным путям, не услышал звука приближающегося локомотива, а машинист не успел затормозить. Но только обнаруженные на теле ребенка травмы никак не совпадали с этой версией. По словам отца Дениса, у подростка подбиты оба глаза, надорвано ухо и пробит череп. Медики, осматривавшие тело на месте ЧП, сказали, что подросток умер за несколько часов до того, как проехал поезд. А помощник машиниста заявил: локомотив парня не сбивал. По его словам, когда поезд проезжал, ребенок уже лежал на шпалах. Накануне произошедшего Денису Чаленко поступали угрозы. «ФАКТЫ» выяснили подробности резонансной истории.

«Примерно в двухстах метрах от железнодорожных путей обнаружили следы крови»

Жители Прилук вышли на акции протеста после того, как местная полиция отказалась рассматривать другие версии гибели подростка, кроме несчастного случая. Несмотря на травмы ребенка, слова медиков и показания помощника машиниста, уголовное производство до сих пор открыто по статье «Неосторожное обращение с транспортным средством». Родители Дениса требуют, чтобы дело расследовали как умышленное убийство. Кстати, родителей подростка признали потерпевшими только после протестов и поджога шин под зданием полиции.

— В полиции дело всячески пытаются замять, — сказал «ФАКТАМ» отец Дениса Чаленко Виктор. — Полицейские не признают очевидных улик и доказательств. Мы с родственниками и адвокатом несколько дней подряд осматривали место происшествия и окрестности. Примерно в двухстах метрах от железнодорожных путей, на которых нашли Дениса, обнаружили следы крови. Следов было много, они вели к частному сектору. След обрывается на небольшом участке, где сейчас перекопана земля. Это явно было сделано всего несколько дней назад. Подозреваю, что кто-то заметал следы. Возможно, Дениса на этом месте и убили. После чего привезли на машине к железнодорожным путям и положили между рельсами.

Дениса Чаленко нашли лежащим между рельсами. Машинист поезда утверждает, что не сбивал подростка

Во вторник, 5 ноября, Дениса Чаленко похоронили. До этого тело подростка возили в Киев — по настоянию родителей судмедэкспертизу провели в столице.

— Местным судмедэкспертам мы не доверяем, — признается Виктор Чаленко. — Если у местной полиции стоит цель доказать, что мой сын шел по рельсам и «случайно не заметил поезд», сомневаюсь, что результаты проведенной в Прилуках или даже Чернигове судмедэкспертизы могли бы быть объективными. Сына жестоко избили. Это скажет любой, кто видел его тело. Огромные гематомы под глазами, нос разбит, пробита черепная коробка (вероятнее всего, каким-то тупым предметом), надорвано ухо, на руке гематома и ссадина, как будто он пытался кого-то бить кулаком. Ребра при этом целы (хотя, если бы его действительно переехал поезд, ребра, по словам экспертов, были бы поломаны). Я увидел сына сразу после того, как его нашли. То есть поезд только проехал. И сын уже был холодный! Женщины-медики, которые там его осматривали, сразу сказали: «Ребенок лежит здесь не менее двух часов».

Виктор Чаленко говорит, что 29 октября его сын вышел из дому около пяти часов вечера:

— Утром Денис был в школе, у них еще была фотосессия для выпускного (он учился в девятом классе). Потом пришел домой, а в пять часов должен был идти на тренировку по боксу. Но на тренировке не появился. Уже сейчас я выяснил, что в последнее время тренировки он иногда пропускал. По входящим и исходящим вызовам на его телефоне удалось установить, что он собирался встретиться с друзьями. Это его ровесники, с которыми он часто общался. В 17:24 сын позвонил одному из этих ребят и сказал, что уже идет к ним (друзья это подтвердили). Потом еще раз позвонил, чтобы уточнить, где именно они находятся. И после этого пропал.

На встречу с друзьями Денис так и не пришел. На их звонки не отвечал. Они договаривались встретиться неподалеку от нашего дома. А сын в результате оказался в четырех километрах от этого места! Ни на вокзале, ни возле депо его никто не видел. Скорее всего, в тот момент, когда он шел к друзьям, кто-то перехватил его по дороге и на машине отвез к железнодорожным путям. Там же, неподалеку, его и избили. Это подтверждают следы крови, о которых я говорил раньше.

Я в тот день был на работе. Жена ждала Дениса к восьми часам вечера. Где бы сын ни был — на тренировке или с друзьями, он всегда приходил домой к этому времени. У нас был строгий режим: в 20:00 он должен был быть дома, в 22:30 — ложиться спать. А в этот раз ни в восемь, ни в полдевятого Денис дома не появился. Жена несколько раз ему звонила, но его телефон был отключен. Я тоже пробовал набрать, но бесполезно. В результате мы поехали его искать.

Искали в первую очередь в тех местах, где он обычно бывал с друзьями. В центре города, возле школы, возле ларьков… Какие-то мальчишки, которые были с Денисом знакомы, сказали, что он может быть в районе железнодорожного вокзала. Я еще удивился: что ему там делать, это же далеко! Мальчишки сказали, что там живет девочка, с которой Денис в последнее время общался. Мы с женой поехали на вокзал. Опрашивали работников, диспетчеров, но Дениса никто не видел. Диспетчер сообщила, что недавно отошел поезд на Гребенки и, дескать, возможно, он на нем уехал. И тут позвонили из полиции и сказали, что на рельсах нашли подростка.

«За день до гибели сын рассказал, что один парень присылает ему угрозы: мол, я тебя убью, зарежу, закопаю…»

— Я узнал Дениса издалека по курточке, — продолжает Виктор. — Тогда же увидел его побои, поговорил с медиками… И был шокирован, когда полицейские заявили, что «им все понятно»: дескать, сын в наушниках шел по шпалам, не услышал, что приближается поезд, и его сбил локомотив. Мне даже показали наушники. Но только это были не его наушники. Сын никогда не носил проводные наушники, он слушал музыку по Bluetooth. А чьи это были наушники, непонятно. Я несколько раз спрашивал у полицейских, где телефон сына. Они ничего не отвечали, а потом я нашел телефон Дениса в полицейской машине. Он даже не был опечатан, просто валялся в салоне.

Версию полицейских о том, что подросток не заметил поезд, опровергают и машинисты. Помощник машиниста поезда Сергей Клименко сообщил журналистам ТСН следующее:

— Ребенок лежал на рельсах уже мертвый, поезд его не сбивал. Вы видели этого ребенка? То, каким он был побитым, какие там были гематомы под глазами?

По словам Сергея Клименко, им с машинистом полицейские настойчиво навязывали версию о том, что ребенка сбил поезд.

— Скажем так, они предлагали нам такую версию… Но если мы его не сбивали, то как мы можем сказать, что мы его сбили?

— Машинист рассказывал мне, что в том месте поезд ехал со скоростью 30 километров в час, — говорит Виктор Чаленко. — Когда машинист увидел, что на рельсах лежит человек, тут же начал тормозить. По его словам, человек не двигался и, скорее всего, был мертв.

Виктор Чаленко рассказал еще об одном интересном обстоятельстве. Оказалось, что накануне его сыну поступали угрозы.

— Денис сам мне об этом говорил, — вспоминает Виктор. — Буквально за день до гибели сын сказал, что один парень присылает ему угрозы: мол, я тебя убью, зарежу, закопаю… Он даже показал мне эту переписку. Я спросил, что это за человек и что между ними произошло. Денис сказал, что парня зовут Андрей, он на несколько лет старше, а конфликт у них из-за девушки. «Я заступился за девочку, и началось», — объяснил Денис. Он даже показал мне фото этого Андрея. Но Денис не воспринимал его угрозы всерьез. Он только посмеивался: «Пап, все в порядке».

А после гибели сына мне стали присылать анонимные сообщения. Судя по голосовым сообщениям, их присылают совсем молодые люди. Не исключено, что такие же подростки, как Денис. И они что-то знают. Одна девушка сообщила мне, что Дениса избивали четверо. Среди них — тот самый Андрей, который угрожал сыну. Позже я слышал то же самое еще от нескольких человек.

Подростки рассказывают, что Андрей и трое его друзей — известные в Прилуках дебоширы. Постоянно «забивают стрелки», ищут себе жертв. Еще мне рассказали, что их разборки с Денисом касались как раз той самой девушки, которая живет в районе железнодорожного вокзала. Я пытался с ней поговорить, но она не идет на контакт.

Ребята, которые это рассказывают, боятся давать показания полиции. Говорят, что как минимум у одного участника той компании есть влиятельные родственники в правоохранительных органах. Я не знаю, правда ли это. Но, судя по тому, как себя ведет полиция, вполне вероятно. Кстати, когда уже после гибели сына вскрыли его переписки в соцсетях, я сам увидел там сообщения с угрозами от Андрея. Но ни он, ни кто-либо из его дружков не являются подозреваемыми. В деле вообще нет подозреваемых. Для полиции это по-прежнему «несчастный случай».

«Мы все улики нашли сами, полицейским оставалось только их зафиксировать»

Виктор говорит, что, когда вместе с адвокатом и родственниками он нашел следы крови недалеко от железнодорожных путей, ему пришлось буквально заставлять полицию работать.

— Мы все улики нашли сами, полицейским оставалось только их зафиксировать, — рассказывает Виктор. — Но даже этого никто не хотел делать. Я несколько раз звонил в полицию, но меня целый час отфутболивали под разными предлогами. А еще никто по сей день не удосужился проверить камеры видеонаблюдения. В Прилуках их немного, но они есть! И записи на них хранятся определенное количество дней. Возможно, камеры — это единственный шанс отследить перемещения Дениса и понять, где на него напали преступники.

Незадолго до трагедии у Дениса возник конфликт с одним из местных парней

— В полиции действительно не хотели даже слышать других версий, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат семьи Чаленко Владимир Билык. — Погибший ребенок был зверски избит. Я сам видел тело, и это страшно. Там очевидные побои, причем удары явно наносил профессионал. У погибшего мальчика перебиты суставы — это говорит о том, что нападающие знали, куда бить. А ребра целые, что было бы совершенно невозможно, если бы мальчика переехал поезд. Внимательно осмотрев тело, место происшествия и окрестности, я приехал к начальнику следствия, но тот даже не вышел ко мне. Когда я попал на прием к начальнику горотдела полиции и уже в его присутствии спросил у начальника следствия, кого он покрывает, тот явно испугался. Видимо, я застал его врасплох. В глазах читался такой испуг, что начальник горотдела попросил его выйти из кабинета. Начальника следствия сразу отстранили от дела, а потом он подал рапорт об увольнении. Согласитесь, все это весьма странно.

Еще меня поразило то, что родителей Дениса Чаленко даже не признали потерпевшими. Тем самым их полностью отстранили от уголовного производства, лишили процессуальных прав. За 18 лет адвокатской практики с подобным поведением полиции сталкиваюсь впервые. Только после массовых протестов родителей Дениса все-таки признали потерпевшими.

— Люди едва не сожгли райотдел, — говорит Виктор Чаленко. — Сам случай гибели Дениса потряс весь город. А отказ полиции признать очевидные вещи стал последней каплей.

Когда в Прилуках только начались протесты, руководитель местного горотдела полиции Александр Яцык говорил, что «пока данных, которые могли бы указывать на насильственную смерть ребенка, нет». Но после резонанса в СМИ против него инициировали служебное расследование, а его самого отстранили от должности. Дело передали в Главное следственное управление Нацполиции. Приехавший в Прилуки заместитель руководителя департамента внутренней безопасности Нацполиции Игорь Король заверил родителей мальчика, что дело будет расследовано объективно.

— Сейчас мы ждем заключения судмедэкспертизы, — продолжает Виктор. — Я не смогу спокойно спать, пока не найду убийц своего сына. Должен сделать это ради памяти Дениса. Ни мы с женой, ни наши дочки до сих пор, наверное, до конца не осознали, что его нет. Наши дочери еще совсем маленькие. Одной — три годика, другой — пять лет. Когда все это случилось, мы отвезли девочек к кумовьям. Позже пятилетняя Софийка рассказала мне, что, когда она еще не знала о смерти брата, у нее было странное видение. «Мы играли, и вдруг я увидела, как к нам на красном шарике прилетел Деня. Он сказал мне, чтобы мы слушались родителей и что я теперь за старшую. Его видела только я». Возможно, сын таким образом действительно дал понять, что он рядом? Я молюсь, чтобы он мне приснился и дал какую-то подсказку. Преступники не должны остаться безнаказанными.

Где сейчас парень, который накануне угрожал Денису Чаленко, достоверно не известно. Тем временем жители Прилук написали в Facebook, что вечером 29 октября видели его машину возле железнодорожного вокзала. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

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Фото ТСН



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