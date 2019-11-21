Украина

В Кабмине объяснили ситуацию с остановкой выплат декретных и больничных

После того, как Фонд социального страхования объявил о грядущих проблемах с «больничными» и «декретными» выплатами, в ситуацию пришлось вмешаться Министерству социальной политики. В Министерстве утверждают, что деньги в Фонде соцстрахования есть, а потому заблокировать выплаты никому не удастся.

«Каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 млн грн. Вчера (20 ноября) на счетах фонда было 429 млн грн, а сегодня (21 ноября) уже 550 млн грн. То есть деньги у них есть», — заявил заместитель министра Олег Коваль на экстренно созванном брифинге.

В Минсоцсполитики разобрались, что инициатива приостановить выплаты исходила от директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Евгения Баженкова. Он недавно через Печерский райсуд Киева восстановился в должности, с которой был уволен 15 мая 2018 года.

В Минсоцполитики говорят, что собираются через Министерство юстиции отменить запись регистратора о восстановлении Баженкова в должности, а, следовательно, и убрать основания для любых инициатив о приостановлении выплат по больничным листам и декретным отпускам.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как правильно рассчитать размер пособия по беременности и родам незастрахованным лицам. С декабря 2019 года минимальный размер такой выплаты должен составлять 2017 гривен.

Фото visnuk.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter