Происшествия

В Ирпене под Киевом задержали серийных воровок: в сеть попало их фото

В Ирпене (Киевская область) полиция задержала двух женщин (обеим по 23 года), только за один день совершивших кражи у пяти человек. Ранее 19-летний житель Ирпеня за час совершил два разбойных нападения на женщин.

Как сообщили в ГУНП в Киевской области, заявления от пятерых пострадавших о кражах мобильных телефонов и личных вещей поступили в полицию еще 17 ноября. В течение нескольких дней правоохранители, проводившие розыскные мероприятия, отрабатывали записи камер видеонаблюдения в районах совершения краж, и таки установили личности двоих воровок.

«Задержанные вели себя агрессивно, постоянно меняли свои анкетные данные, каждый раз придумывая новые имена и несуществующие адреса. Женщины не могли конкретно объяснить, где находились в момент совершения правонарушений. Одна из них уже была судима за совершение аналогичного преступления», — сообщили в областной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницам грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой женщина украла мобильный телефон у четырехлетнего ребенка с ДЦП. Мама девочки отошла купить воды, оставив дочке телефон, чтобы та слушала музыку и не плакала.

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