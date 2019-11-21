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Украина

Возле Ocean plaza теперь нельзя будет припарковаться вдоль дороги: что произошло

14:15 21 ноября 2019 38
Работы по установке
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве вблизи торгового центра на Антоновича, 176 установили делиниаторы. Это поможет устранить проблему с блокированием проезда общественного транспорта. Известно, что в столице некоторые автохамы паркуются даже на трамвайных путях. Об этом в Facebook сообщает «Центр организации общественного движения».

Делиниаторы пришлось установить из-за регулярных нарушений в этом месте. Всего размещено 70 разграничительных колонок — они отделили крайнюю правую полосу движения в месте, где было много незаконно припаркованных автомобилей.

Теперь будет невозможно оставить машину на оживленной локации возле метро «Лыбедская», а общественный транспорт сможет беспрепятственно подъезжать к остановке. Для удобного расположения автомобилей рядом находится большая парковка.

Ранее сообщалось, что в Киеве обустроят специальные стоянки для такси.

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