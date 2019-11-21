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Конституционный суд принял решение по неотложному законопроекту Зеленского
Президентский проект закона об учреждении института уполномоченных Верховной Рады в ряде сфер, а не только в области прав человека, признан неконституционным. Напомним, что Рада девятого созыва начала свою работу с ряда проектов законов, предусматривающих изменение Конституции.
К выводу о неконституционности законопроекта, предложенного Владимиром Зеленским, пришли судьи Конституционного суда, решения которого являются обязательными и не оспариваются. В заключении, в частности, подчеркивается, что новый вид парламентского контроля может «представлять риск чрезмерного вмешательства парламента» в различные сферы общественных отношений. По президентской задумке, такие уполномоченные должны были бы контролировать соблюдение Основного закона и другого законодательства в различных областях.
«Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, противоречит Конституции Украины и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права — одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц», — говорится в заключении КСУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конституционный суд Украины отменили минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет для определенных категорий работников.
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