Украина

Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане: подробности

Святошинский районный суд Киева допросил экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о расстреле протестующих на Майдане Независимости. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так как Сергей Пашинский находится в следственном изоляторе, его допрос проводился в режиме видеоконференции.

Бывший нардеп сказал, что ему не известно о выстрелах по милиционерам, которые были произведены 20 февраля 2014 года в 6 часов утра.

«Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение», — сказал он.

Пашинский заявил, что ему «не известно ни о каком оружии в Пассаже», а также, кто контролировал здание консерватории.

«На Майдане не было главных и смотрящих», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что пропали два тома материалов по «делу Майдана».

Фото: LIGA.net

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