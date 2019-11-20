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Часть материалов по «делам Майдана» утрачена безвозвратно, — Рябошапка
Генеральная прокуратура Украины расследует кражу доказательств в «делах Майдана», но некоторые из них невозможно восстановить из-за повреждений. Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил на брифинге, который посвящен прекращению досудебного расследования, сообщает УНН.
«Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры осуществляет служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован по поводу пропажи двух томов одного из уголовных производств. У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств, носители информации повреждены, и нельзя воспроизвести эту информацию», — отметил Рябошапка.
Он также сообщил, что «дела Майдана» из Генеральной прокуратуры частично переданы в другие структуры.
При этом директор Государственного бюро расследования Роман Труба рассказал, что «дела Майдана» передали в ГБР.
«На сегодня в ГБР создано отдельное подразделение, которое будет расследовать преступления, совершенные во время массовых протестов на Майдане Независимости в 2013—2014 годах. Это подразделение входит в управление по расследованию военных преступлений, следователи которого обладают доступом к государственной тайне соответствующего уровня», — сказал Труба.
Ранее сообщалось, что из Генпрокуратуры уволили Сергея Горбатюка, который расследовал преступления на Майдане, совершенные во время Революции Достоинства.
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