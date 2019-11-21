24.08 / 24.30 26.56 / 26.92
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Морозы наступают: водителям дали советы, как подготовить авто к зиме

17:15 21 ноября 2019 34
Зимняя резина
Инф. «ФАКТОВ»

Патрульная полиция Киева предупредила водителей о грядущем ухудшении погодных условий и дала им советы, как подготовиться к эксплуатации авто в сложный период. Напомним, эксперты рассказали «ФАКТАМ», как выбрать автомобильные дворники, которые улучшат видимость в плохую погоду.

Первым делом автомобиль следует переобуть в зимнюю резину, вспомнить особенности управления транспортным средством в зимний период, приобрести незамерзающий стеклоочиститель, проверить масло и антифриз, а также убедиться в исправности обогревателя в салоне авто.

Также в машине следует иметь средство, помогающее разморозить замок дверей, скребок со щеткой для уборки снега, трос, провода с «крокодилом» для «прикуривателя» и лопату.

В полиции уверяют, что городские власти готовы к ухудшению погоды и могут ввести ограничения для въезда фур, а также массово эвакуировать припаркованные на обочинах авто, мешающие проезду снегоуборочной техники.

Напомним, автоэксперт Роман Николаенко рассказал «ФАКТАМ», как самостоятельно определить степень принадлежности зимней резины. Также мы рассказывали читателям, как правильно выбрать зимнюю резину для авто, чтобы не переплатить, но и не стать жертвой чрезмерной экономии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Заворотнюк

«Заворотнюк час назад умерла»: семья актрисы обнародовала скандальную переписку (фото)

Крыса

Страшнее крысы зверя нет: грызун пробрался в дом и вступил в схватку с котом и собакой (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер