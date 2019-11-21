Морозы наступают: водителям дали советы, как подготовить авто к зиме

Украина

Патрульная полиция Киева предупредила водителей о грядущем ухудшении погодных условий и дала им советы, как подготовиться к эксплуатации авто в сложный период. Напомним, эксперты рассказали «ФАКТАМ», как выбрать автомобильные дворники, которые улучшат видимость в плохую погоду.

Первым делом автомобиль следует переобуть в зимнюю резину, вспомнить особенности управления транспортным средством в зимний период, приобрести незамерзающий стеклоочиститель, проверить масло и антифриз, а также убедиться в исправности обогревателя в салоне авто.

Также в машине следует иметь средство, помогающее разморозить замок дверей, скребок со щеткой для уборки снега, трос, провода с «крокодилом» для «прикуривателя» и лопату.

В полиции уверяют, что городские власти готовы к ухудшению погоды и могут ввести ограничения для въезда фур, а также массово эвакуировать припаркованные на обочинах авто, мешающие проезду снегоуборочной техники.

Напомним, автоэксперт Роман Николаенко рассказал «ФАКТАМ», как самостоятельно определить степень принадлежности зимней резины. Также мы рассказывали читателям, как правильно выбрать зимнюю резину для авто, чтобы не переплатить, но и не стать жертвой чрезмерной экономии.



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