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Голод, разруха и ванная с червями: в Днепре горе-родители растили детей в страшных условиях (фото)
В Днепропетровской области двух малолетних детей обнаружили в помещении практически без мебели, холодильника и работающего санузла (грязная ванная, в которой уже поселились черви, не в счет). Напомним, в Хмельницкой области вынесли приговор местной жительнице, которая пыталась продать своих малолетних детей и была задержана «на горячем».
А началась история в Днепре с вызова патрульных — звонивший мужчина сообщил, что его сожительница ведет себя неадекватно и бьет посуду.
Прибыв по вызову, правоохранители нашли в одной из комнат осколки посуды, а в другой — двух девочек пяти и полутора лет. Они были грязными и голодными. Для сна на двоих была одна кровать с грязным бельем.
Спальное место детей
Представители ювенальной превенции Шевченковского отделения полиции приняли решение отправить детей в больницу. Начата подготовка материалов о лишении мужчины и женщины родительских прав.
Напомним, ранее в Херсонской области наказали женщину, которая издевалась над своими детьми. Решение по этому делу принял местный районный суд. Дети проживали в аварийном доме в антисанитарных условиях, их практически не кормили.
Фото Патрульной полиции Днепропетровской области
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