Украина

Попадание пришлось прямо в траншею: выяснились обстоятельства ранения на Донбассе 6 бойцов

Ранение сразу шестерых военнослужащих Национальной гвардии в районе населенного пункта Зайцево под Горловкой стало следствием обстрела украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, все бойца получили были ранены в ноги, но благодаря усилиям медиков, они были своевременно доставлены в больницу, поэтому угрозы потери конечностей нет.

Бутусов отмечает, что пытались не допустить эвакуацию раненых, открыв ожесточенный огонь, поэтому эвакуация проходила под обстрелом.

Тем временем в Штабе Операции объединенных сил уточняют, что 20 ноября российско-террористические войска нарушили режим прекращения огня 7 раз, применив против наших военных запрещенные минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы разных систем и стрелкового оружия. За сутки были ранены семеро военнослужащих ООС.

С начала суток 21 ноября враг четырежды нарушил режим тишины, боевые травмы получили трое украинских военнослужащих.

Напомним, на Полтавщине перезахоронили бойца, погибшего под Илловайском в 2014 году.

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