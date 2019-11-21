Зима в Украине станет короче на целый месяц: озвучен тревожный прогноз

Украина

До конца нынешнего столетия зима в Украине сократится на 32 дня, что связано с тенденцией к потеплению. Об этом сообщает «Укринформ».

«Повышение средней температуры за год на 0,1 градуса продлевает продолжительность теплого периода… на один день! Если по среднеоптимистичному сценарию средняя температура в Украине до конца столетия вырастет на 3,2 градуса за год, продолжительность теплого периода по сравнению с сегодняшним может вырасти на целый месяц», — говорит Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута.

По словам эксперта, существует вероятность того, что потепление окажется еще сильней и это приведет к увеличению продолжительности теплого периода даже на восемьдесят дней!

Наиболее пессимистичный сценарий предполагает изменение среднегодовой температуры на 10 градусов или больше — это приведет к радикальным изменениям климата.

Как ранее сообщалось, Укргидрометцентр прогнозирует, что этой зимой стране грозят экстремальные холода — самые сильные за последние десятилетия.

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