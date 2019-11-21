Оверсайз и кейп: названы самые модные пальто сезона (фото)

Стиль жизни

Холодное время года — не повод отказываться от модной, стильной и даже экстравагантной одежды. Тренды на пальто и пуховики меняются от сезона к сезону, предоставляя модницам огромный выбор. Стилисты утверждают, что при подборе верхней одежды имеет значение не только фасон вещи, но и аксессуары, которые будут его «сопровождать»: шапка, шарф, сумка и пара сапог. Читайте также также о том, какая обувь в этом сезоне самая модная.

О том, как правильно подобрать к своей фигуре верхнюю одежду, какие модные тенденции учитывать и от каких фасонов стоит отказаться, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала стилист проекта «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная.

— Ольга, какую верхнюю одежду вы предпочитаете в холодное время года?

— Признаюсь, мой фаворит — это пальто. В этом сезоне пальто вообще обрели, так сказать, второе дыхание. Кажется, в гардеробе любой девушки можно найти эту вещь, порой даже в нескольких вариантах. Есть пальто для теплых осенних дней — они могут быть и без подкладки. Сейчас же более актуальной будет утепленная модель.

— Какие пальто сейчас в тренде?

— На пике популярности бушлаты. Они пришли в женскую моду из морской формы и завоевали ключевые позиции. Это не просто красивая вещь, это очень-очень практично и комфортно. Тем более, в условиях нашего климата, когда погода за день может измениться несколько раз. Бушлат для нас просто незаменим. Его комфортность обеспечивает прежде всего плотное сукно — ткань, которая устоит перед дождем и снегопадом. Классический бушлат — двубортный, поэтому такое пальто получается очень теплым. Так что его спокойно можно носить практически всю зиму.

— С чем лучше всего носить бушлат?

— Он хорошо смотрится с джинсами, вельветовыми брюками, его можно носить даже с классическим костюмом. В любом случае длина бушлата закрывает пиджак, и это выглядит очень стильно. Что касается выбора цвета, то в этом сезоне классический глубокий синий цвет бушлата отошел немного в прошлое. Дизайнеры предлагают такое пальто в основном в разных оттенках серого цвета.

— Сейчас в моде клетка, это касается и верхней одежды?

— Конечно! Клетка поистине завоевала все подиумы мира! Крупная, мелкая, черно-белая или цветная — она будет выглядеть модно в любом сочетании. Лучше всего клетка будет смотреться на пальто классического кроя. Оно должно быть скроено точно по фигуре — однобортное, с внутренними или накладными карманами.

Самая актуальная расцветка сезона — клетка среднего размера нежно-голубого цвета. Страсть к белому цвету, которая длилась все лето, перешла и на холодное время года. Поэтому, выбирая пальто, смело останавливайте свой взгляд на белом цвете. Актуальны красный, голубой, зеленый и, конечно, классика — черный цвет.

— Уже несколько сезонов подряд в моде пальто оверсайз — объемные с пышными рукавами. Стоит доставать их из шкафа?

— Конечно! Пальто оверсайз, или кокон, не теряют завоеванных позиций. Думаю, в основном из-за того, что этот фасон пришелся по вкусу очень многим представительницам прекрасного пола, поскольку скрывает любые недостатки фигуры. Такое пальто может быть двубортным или однобортным, с внутренними карманами, небольшими лацканами и объемными рукавами. Помните — чем пышнее рукав, тем моднее.

— А что касается его длины?

— Не надо бояться слишком длинных пальто — они снова вошли в моду. Пальто, которые достают до щиколотки, можно носить с туфлями до первого снега — они очень уютны. Если пальто достигает середины икры, то это идеальный вариант для ботинок и сапог с высоким голенищем. Под такое пальто можно надевать джинсы, строгие костюмы и даже вечернее платье.

— Пальто из искусственного меха по-прежнему актуальны?

— Даже больше, чем в прошлом сезоне. Сейчас весь мир озабочен экологическими проблемами, а дизайнеры категорически отказываются использовать в своих коллекциях натуральный мех. Поэтому, если у вас в шкафу висит шуба, советую, проветрить ее на балконе и водрузить обратно. Ее время не пришло, и я не уверена, что придет. Мода повернулась лицом к искусственным материалам, которые подчас гораздо теплее, более универсальны, легче и, конечно, дешевле, чем их натуральные прообразы. Пальто из так называемого меха Чебурашки песочного цвета — вещь, которую должна иметь в своем гардеробе каждая модница. Оно идеально подходит под стиль кэжуал и прекрасно смотрится с укороченными джинсами и грубыми ботинками на трековой подошве. Впрочем, если речь идет об искусственном мехе, то тут возможны варианты расцветок от голубых и ярко-красных до пятнистых.

— До сих пор многие отдают предпочтение паркам. Они еще в моде?

— Парки уже перешли в разряд классики. Это такой отличный вариант замещения громоздкого и длинного пуховика. Чем хороша парка? Ее можно носить с любым стилем — кэжуал и классика. Парка прекрасно сохраняет тепло, ведь она имеет дополнительную застежку, которую прикрывает молния, что делает ее непродуваемой. К тому же классическая парка имеет большие нагрудные карманы, куда можно прятать руки и чувствовать себя очень комфортно.

Уже несколько сезонов подряд удерживаются на пике моды и кейпы — пальто-накидки без рукавов (на фото в заголовке). Выбирая такую модель, обращайте внимание на то, что кейп должен быть длинным и сделан из плотной шерсти или даже меха.

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