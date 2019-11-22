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Происшествия

Проехался на пузе: в сеть попало видео с экстренно севшим в Одессе самолетом Turkish Airlines

8:10 22 ноября 2019 161
Скрин видео
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео из Одесского международного аэропорта, где 21 ноября сломался летевший по маршруту Стамбул — Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Из-за сильного ветра летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к аварии. Тем не менее пострадавших нет.

Автор видео, Дарина Чиж, отмечает, что виной ЧП может быть чрезвычайно сильный ветер в Одессе.

«В Одессе скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра», — сообщила она в Facebook.

Также она напомнила, что шторм в Одесском заливе сорвал с якоря и отнес в море танкер «Делфи» (IMO 8 866 266) под флагом Молдовы.

Как сообщали «ФАКТЫ», на борту терпящего бедствие судна находятся 15 человек.

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