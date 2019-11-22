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Вытащили телефон прямо на переходе: в сеть попало видео с малолетними воровками в Киеве
В сеть выложили видеозаписи, которые зафиксировали несколько эпизодов с участием юных воровок в Киеве. Ранее в Ирпене задержали серийных воровок — за один день они совершили пять краж.
Два видеоролика в социальные сети выложил «Киев Оперативный». На одной из них показана «работа» девушек — одна из них прямо на пешеходном переходе вытащила у впереди идущей женщины мобильный телефон. Впрочем, хозяйка мобилки вовремя почувствовала неладное и, обернувшись, отобрала у воровки телефон. Все это попало на видеорегистратор авто, стоявшего перед пешеходным переходом.
На втором преступная парочка, к которой присоединился парень, делили добычу в подворотне на Андреевском спуске. Забрав деньги, девушки выбросили украденный кошелек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одной из киевских школ женщина ограбили 6-летнюю девочку. Зайдя в учебное заведение, она сорвала золотую цепочку с шеи девочки и скрылась. Правоохранителям удалось достаточно быстро задержать 35-летнюю жительницу Киева, ранее судимую за кражи и мошенничество.
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