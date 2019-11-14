Происшествия

В школе сорвала цепочку с 6-летней девочки: в Киеве задержали наглую воровку (фото)

В киевской школе, расположенной на улице Гната Юры, ограбили 6-летнюю девочку. Воровка зашла в помещение, сорвала золотую цепочку с шеи ребенка и скрылась. Ранее другая воровка украла из детской коляски мобильный телефон.

Как сообщили в столичном главке полиции, правоохранителям удалось достаточно быстро найти и задержать воровку, проникшую в школу.

Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские установили, что ограбила ребенка 35-летняя жительница Киева, ранее судимая за кражи и мошенничество.

Подозреваемую уже задержали. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасном преступлении в электропоезде «Киев — Гребенка», где взрослый мужчина ограбил, а потом изнасиловал 14-летнюю девочку. А также о львовских школьниках, которые помогли задержать наглую воровку, которая вытащила часы из куртки одного из мальчиков.

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