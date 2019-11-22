24.07 / 24.30 26.54 / 26.92
Киев: -9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Невзоров метко высмеял россиян за украденные с украинских кораблей унитазы (видео)

9:42 22 ноября 2019 556
Александр Невзоров
Инф. «ФАКТОВ»

Известный оппозиционный российский журналист и публицист Александр Невзоров едко прокомментировал «недостачу» на возвращенных Украине бронекатерах «Бердянск» и «Никополь».

По его словам, только теперь он понял, зачем в ноябре 2018 года все силы и средства Черноморского флота были подняты на захват украинских кораблей.

В своем Facebook Невзоров представил версию событий, назвав ее «Унитазы победы».

«Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях — торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8 штук). Украина … попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом», — говорит Невзоров на свежем видео.

Напомним, о пропаже бортового оборудования заявил командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко, а матрос Андрей Эйдер, который получил ранение при захвате его судна россиянами, признался, что лишился запаса нижнего белья.

«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении труселя? Вот этого никогда не пойму», — выразил он возмущение в сети.

Ранее Невзоров раскритиковал внешнюю политику Кремля, которая, по его словам, несет страдания и боль гражданам соседних государств.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День сына

День сыновей 2019: красивые открытки и поздравления

мост

Что творит проклятая хунта: фото моста в Станице Луганской вызвали бурное обсуждение в сети

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Ответный удар: муж Лолиты Милявской показал, как живет с новой пассией (фото, видео)

в Торезе взорвали табачного короля

В сети сообщили об убийстве табачного короля под Донецком (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер