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Невзоров метко высмеял россиян за украденные с украинских кораблей унитазы (видео)
Известный оппозиционный российский журналист и публицист Александр Невзоров едко прокомментировал «недостачу» на возвращенных Украине бронекатерах «Бердянск» и «Никополь».
По его словам, только теперь он понял, зачем в ноябре 2018 года все силы и средства Черноморского флота были подняты на захват украинских кораблей.
В своем Facebook Невзоров представил версию событий, назвав ее «Унитазы победы».
«Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях — торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8 штук). Украина … попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом», — говорит Невзоров на свежем видео.
Напомним, о пропаже бортового оборудования заявил командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко, а матрос Андрей Эйдер, который получил ранение при захвате его судна россиянами, признался, что лишился запаса нижнего белья.
«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении труселя? Вот этого никогда не пойму», — выразил он возмущение в сети.
Ранее Невзоров раскритиковал внешнюю политику Кремля, которая, по его словам, несет страдания и боль гражданам соседних государств.
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