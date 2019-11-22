- 10:18 На таможенников теперь можно жаловаться в режиме онлайн
- 09:57 На Буковине со стрельбой задержали нарушителей границы
- 09:56 Лобода cнялась в клипе Линденманна
- 09:55 Погубила жадность: в Николаеве женщина украла в больницах больше полусотни кошельков и сумок
- 09:42 Невзоров метко высмеял россиян за украденные с украинских кораблей унитазы
- 09:41 Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в «отравлении детей»
- 09:33 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Челси»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 09:13 Вытащили телефон прямо на переходе: в сеть попало видео с малолетними воровками в Киеве
- 09:09 Арахамию вызвали в НАБУ из-за взяток "слугам народа"
- 09:00 СМИ сообщили о захвате городского рынка в Ивано-Франковске и бездействии полиции
- 08:55 Один дома: пес разгромил офис ветеринара, в котором его оставили на ночь
- 08:40 Появилось первое видео с места взрыва в жилом доме в центре Киева
На Буковине со стрельбой задержали нарушителей границы
Поздно вечером в четверг, 21 ноября, на границе с Молдовой украинские пограничники со стрельбой останавливали контрабандистов. Ранее в Закарпатье умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист.
Как сообщили в Госпогранслужбе, ЧП произошло в районе населенного пункта Гвоздовцы (Сокирянский район Черновицкой области), где около 23:00 пограннаряд заметил нарушителей, которые ввезли из Молдовы на территорию Украины партию табачных изделий и уже загружали контрабандный товар в авто с иностранной регистрацией.
Контрабандисты попытались сбежать от пограничников. Один из водителей направил машину на пограничников, чем создал угрозу их жизни. Поскольку контрабандисты никак не реагировали на предупредительные выстрелы, пограничники открыли огонь в сторону нарушителей. Машина со злоумышленниками уехала в сторону Гвоздовцев. Позже в центральную районную больницу с огнестрельными ранениями обратились трое мужчин.
«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на участок Черновицкого пограничного отряда отбыл глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей, проводится проверка», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чернивецкой области сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены применить оружие против контрабандистов — два человека получили пулевые ранения ног. Все началось с того, что пограннаряд обнаружил около десяти человек, которые с товаром двигались в направлении границы. Контрабандисты, увидев пограничников, бросили около 20 ящиков с сигаретами и сбежали, но, поняв, что их много больше, чем сотрудников ГПС, решили вернуться за своим товаром и отбить его.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.