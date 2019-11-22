На Буковине со стрельбой задержали нарушителей границы

Происшествия

Поздно вечером в четверг, 21 ноября, на границе с Молдовой украинские пограничники со стрельбой останавливали контрабандистов. Ранее в Закарпатье умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист.

Как сообщили в Госпогранслужбе, ЧП произошло в районе населенного пункта Гвоздовцы (Сокирянский район Черновицкой области), где около 23:00 пограннаряд заметил нарушителей, которые ввезли из Молдовы на территорию Украины партию табачных изделий и уже загружали контрабандный товар в авто с иностранной регистрацией.

Контрабандисты попытались сбежать от пограничников. Один из водителей направил машину на пограничников, чем создал угрозу их жизни. Поскольку контрабандисты никак не реагировали на предупредительные выстрелы, пограничники открыли огонь в сторону нарушителей. Машина со злоумышленниками уехала в сторону Гвоздовцев. Позже в центральную районную больницу с огнестрельными ранениями обратились трое мужчин.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на участок Черновицкого пограничного отряда отбыл глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чернивецкой области сотрудники Госпогранслужбы были вынуждены применить оружие против контрабандистов — два человека получили пулевые ранения ног. Все началось с того, что пограннаряд обнаружил около десяти человек, которые с товаром двигались в направлении границы. Контрабандисты, увидев пограничников, бросили около 20 ящиков с сигаретами и сбежали, но, поняв, что их много больше, чем сотрудников ГПС, решили вернуться за своим товаром и отбить его.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter