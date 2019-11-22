Показал элитную ночлежку: муж Лолиты Милявской опозорился за 200 долларов (фото)

Шоу-бизнес

Муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, который ранее показал новую квартиру, опозорился.

Как пишет kp.ru, то, что Иванов называл новым «семейным гнездышком», оказалось элитной ночлежкой, которую снимают для встреч с любовницами.

Стоит такая квартира 14 000 рублей (219 долларов). Издание отмечает, что, возможно, для Иванова на несколько часов съемки арендовал квартиру Андрей Малахов, в передаче которого муж Лолиты и хвастался новой жизнью с любовницей.

Интересно, что в таких квартирах Малахов часто снимает своих героев. Так, недавно в похожем жилье снимали Наталью Ветлицкую.

Напомним, что Иванов и Милявская разводятся достаточно скандально, поливая друг друга грязью.

Певица обнародовала интимную переписку молодого мужа с любовницей, тот обвинил ее во взломе почты.

Отметим, что недавно появилось видео, на котором Милявская избавляется от подарка Иванова — ковра-иконы. «Забери это, я порезала его не весь», — иронизирует Лолита. Но, кажется, вешать ковер на свою стену Иванову пока рано.

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