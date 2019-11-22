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- 10:56 Гаишник, штрафовавший майдановцев за поездки в Межигорье, отсудил 300 тысяч гривен
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Гаишник, штрафовавший майдановцев за поездки в Межигорье, отсудил 300 тысяч гривен
В Житомире Богунский районный суд постановил выплатить 300 тысяч гривен сотруднику ГАИ, который во время Революции достоинства выписывал штрафы автомобилистам за поездки в Межигорье, где находилась резиденция экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает юрист и участник «Автомайдана» Роман Маселко. По его информации, на сотрудника ГАИ Виктора Тищенко подали в суд за фальсификацию протоколов на водителей, ездивших в Межигорье.
«Сергей Прохор активный участник Майдана, дважды был избит „беркутами“. Его авто засветилось и в поездке в Межигорье. По стандартной схеме, на основании липового рапорта инспектор ГАИ Виктор Тищенко составил на Прохора протокол, что он якобы не остановился по требованию гаишника по дороге в Межигорье», — пишет юрист в социальных сетях.
По его словам, фальсификация была очевидна, и прокуратура, закончив расследование, передала обвинительный акт в суд: «И тут началось. Суд дважды оправдывал ГАИшника и дважды апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника в подделке документа». После оправдательного приговора инспектор подал в суд и потребовал возмещения морального ущерба.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2014 году судьи массово лишали прав автомайдановцев. А Верховная Рада ввела штрафы за несогласованное с Госавтоинспекцией движение в автоколоннах более 5 машин.
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